Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Anche il derby va in bianco" è il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna del QS. Poche scintille nel derby di Coppa Italia, Milan e Inter non segnano più: finisce 0-0 il primo round a San Siro. Tutto in equilibrio in vista della sfida di ritorno, in programma a fine aprile.