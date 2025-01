Milan e Juventus perdono. Il CorSport in prima pagina: "Italicidio"

Prima delle 21 di ieri sera l'Italia aveva la concreta possibilità di terminare questa league phase di Champions League con ben 3 squadre tra le prime 8 della classifica generale. Dopo le 23 tutto è cambiato, con la sola Inter che ha difeso il posto, con Milan ed Atalanta che sono invece scivolate in zona playoff.

Mentre la Dea, comunque, con orgoglio, è riuscita a fermare il Barcellona sul risultato di 2 a 2 in casa loro, la formazione di Sergio Conceiçao si è suicidata a Zagabria perdendo una partita che alla vigilia era in pratica già vinta. Il divario tecnico tra le due squadre era importante, ma ad aver fatto la differenza è stata la voglia. Stesso discorso vale anche per la Juventus, che in casa contro il Benfica è caduta per la seconda volta consecutiva in stagione dopo la sconfitta di Napoli.

In merito al disastroso mercoledì di Champions per le italiane, il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in primo piano "Italicidio", con le foto di Vlahovic e Musah, i due protagonisti, in negativo ovviamente, delle partite delle rispettive squadre.