Milan, ecco i numeri (incredibili) dopo il lockdown

L’edizione odierna di Tuttosport riporta i numeri incredibili del Milan dopo il lockdown. I rossoneri hanno messo a referto una striscia di 24 risultati utili consecutivi fra Coppa Italia (1), campionato (18) ed Europa League (5). Da quando è ripartita la Serie A, ovvero dal 22 giugno, la squadra di Pioli non ha mai perso. Nessuno ha fatto meglio: l’Inter ne ha perse 2, l’Atalanta e il Sassuolo 3, Juve e la Roma 4, il Napoli 5 e la Lazio 8. Mettendo insieme le dodici giornate finali della scorsa stagione e le prime sei di quella attualmente in corso, i rossoneri hanno totalizzato ben 46 punti. Le altre big sono tutte dietro: meno 7 l’Atalanta, -10 Inter e Roma, -12 il Napoli, addirittura -14 la Juventus e -20 la Lazio. Non ci sono dubbi: il Milan ha tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto.