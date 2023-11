Milan, emergenza in difesa. Tuttosport: "I rossoneri puntano al prestito di Badiashile"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, alle prese con una drammatica situazione legata agli infortuni. L’ultimo è proprio quello di Malick Thiaw, che si è fermato nella sfida persa 1-3 contro il Borussia Dortmund. Il difensore tedesco ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che nella migliore delle ipotesi lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi.

Con questa prospettiva è chiaro che il Milan dovrà operare sul mercato per colmare il buco lasciato in difesa, già povera dei vari Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara. La società milanista lavorerà a dei prestiti con diritto di riscatto. Un’ipotesi che potrebbe condurre il Diavolo da Badiashile, centrale pagato 40 milioni dal Chelsea che tuttavia non ha trovato grande spazio. Meno plausibile che l’Arsenal conceda un prestito per Kiwior mentre piace sempre Esteve del Montpellier.