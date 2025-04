Milan, Emerson Royal dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana

Arrivano buone notizie da Milanello sulle condizioni di Emerson Royal che è vicino al ritorno a disposizione di Sergio Conceiçao per queste ultime partite della stagione: come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano ha lavorato ieri sul campo e la prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo insieme al resto dei compagni. L'ex Tottenham è out da gennaio per una lesione al polpaccio rimediata nella gara di Champions League contro il Girona.

Dopo il successo di domenica in casa del Venezia per 0-2 grazie ai gol di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez, Sergio Conceiçao ha concesso due giorni riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi a Milanello domani pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo impegno in campionato in casa del Genoa (lunedì). Nei prossimi giorni verranno monitorate le condizioni anche di Luka Jovic, che sarebbe dovuto partire titolare ieri a Venezia, ma è stato costretto a dare forfait dopo un problema lombare emerso durante il riscaldamento. Il centravanti serbo ha già iniziato le terapie del caso.