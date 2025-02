Milan-Feyenoord di oggi è per il CorSera: "La notte del giudizio"

vedi letture

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Feyenoord per il ritorno degli playoff di Champions League. Vincere è l'unica cosa che conta, anche perché la posta in palio è molto più alta. Passare il turno significherebbe aggiungere ai 61,3 milioni di euro già incassati altri 11, fondamentali se si considera il fatto che ripagherebbero un terzo dell'investimento fatto nello scorso calciomercato invernale su Santiago Gimenez.

Non solo. Passare il turno, in una situazione di svantaggio, potrebbe dare fiducia al Milan in vista di un finale di stagione, e di mese, roboante, che lo vede alle prese con una rimonta piuttosto complicata in campionato per il quarto posto. In palio stasera c'è dunque questo e tanto altro, motivo per il quale Il Corriere della Sera ha definito la serata di Milan-Feyenoord "La notte del giudizio".