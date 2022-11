Milan-Fiorentina, CorSport: "L'arbitraggio di Sozza è stato giudicato adeguato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Se in casa Fiorentina ancora si fatica a smaltire la delusione per gli episodi controversi che hanno scandito la sfida contro il Milan, da parte della classe arbitrale giunge un parere - informale - sull'operato di Sozza, che secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport è stato giudicato adeguato: i vertici ritengono infatti che i contatti incriminati appartengano alla sfera delle "situazioni di campo", e dunque la discrezionalità del direttore di gara sarebbe stata accettata sia in un caso che nell'altro. Anche di questo si è parlato nel faccia a faccia andato in scena lunedì a Coverciano tra Gravina e Barone: un confronto disteso, nel quale il d.g. viola e il presidente federale hanno avuto modo di affrontare anche questioni legate al mondo della Lega e della Federazione, secondo la versione fornita dalla stessa FIGC.