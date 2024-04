Milan, futuro in gioco: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

La stagione del Milan è virtualmente finita. Sabato si scende in campo contro la Juventus a Torino e si dovranno evitare sorprese che possano mettere in discussione il secondo posto in vista del rush finale del campionato. Per questo, durante la settimana, il club rossonero sta già iniziando a pensare al futuro con riflessioni aperte su come sostituire Stefano Pioli, ma anche su come muoversi nel corso della sessione estiva di calciomercato. Oggi si parla anche di questo su alcune delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, si concentra sul mercato in uscita e in particolare su Maignan e Theo che sono in bilico tra un rinnovo difficile e possibili offerte da parte di top club europei. Scrive la rosea: "Theo e Maignan in vendita: via a 100 milioni. Milan, si cambia". Nel parlare dell'Inter, centralmente, si legge anche: "Marotta prepara il blitz per Zirkzee". E se nè il Corriere dello Sport nè Tuttosport parlano del Milan in prima pagina, il QS dedica spazio a Stefano Pioli destinato all'addio. Il titolo in taglio basso recita: "Il Milan prepara la rifondazione. Pioli, sarà addio". Nel sottotitolo: "Lopetegui, Fonseca o Xavi per la panchina. A Torino contro la Juve senza tre squalificati".