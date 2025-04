Milan, Gimenez resta in forte dubbio per l'Atalanta

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez è in forte dubbio per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta: anche ieri il messicano ha lavorato a parte in quanto è ancora dolorante al fianco sinistro dopo la dura botta presa due settimane nel match contro la Fiorentina. Tra oggi e sabato il centravanti milanista dovrebbe tornare in gruppo, ma è a corto di condizione. Sergio Conceiçao dovrà decidere se portarlo comunque in panchina contro i bergamaschi o se farlo rientrare tra i convocati nel derby di Coppa Italia.

Domenica contro l'Atalanta saranno sicuramente tre gli assenti nelle file rossonere, mentre in questi giorni sono da valutare, oltre che di Gimenez, anche le condizioni di Mike Maignan:

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Kyle Walker: frattura gomito destro. Il recupero procede bene e potrebbe tornare prima del previsto.

Ruben Loftus-Cheek: intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.