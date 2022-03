Milan grande contro le grandi. CorSport: "Nessuno come Pioli con le prime 7"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan grande contro le grandi: nessuno come Pioli con le prime 7" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ventuno punti in dieci gare contro le altre prime sette in classifica: nessuno come i rossoneri. Al secondo posto c'è il Napoli con 15 punti. Secondo il quotidiano, sono due i principali fattori per l'esaltazione rossonera nelle grandi sfide: "la gioventù del gruppo, eccitato dalle grandi sfide; lo studio, molto approfondito, dei rivali per coglierne le sfumature tattiche e anche le fragilità denunciate nei precedenti turni".