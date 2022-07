Milan, i promossi nel match contro lo ZTE: conferme per Adli, Kalulu impressiona sempre

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante la sconfitta e un primo tempo da dimenticare, mister Pioli può trovare anche note positive dalla partita di ieri contro lo ZTE. In primis Pierre Kalulu, promosso da Tuttosport: il centrale classe '00 continua a sorprendere e non ha paura di prendere una decisione, che è quasi sempre quella giusta. Buona gara anche di Yacine Adli che prima mette Theo Hernandez praticamente in porta, poi offre l'assist per il gol di Krunic. Bene anche il bosniaco nei due di centrocampo al fianco di Bennacer e bene anche Giroud, mai aiutato da Brahim Diaz e autore del gol che ha riaperto la partita.