Milan, ieri De Ketelaere non è sceso in campo. CorSport: "Segnali di arrivo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Ieri Charles De Ketelaere non è sceso in campo con il Bruges che ha vinto la Supercoppa belga senza di lui. A fine partita il giovane classe 2001 si è congedato dai suoi tifosi, elemento che fa ben sperare il Milan in vista della riuscita dell'operazione. Il Club rossonero segue il ragazzo da inizio mercato e ha già trovato con lui un accordo per il quinquennale da 2 milioni a stagione che dovrebbe legarlo al Milan; dall'altra parte, però, ciò che ha rallentato l buon esito dell'affare è stata la distanza tra le società relativamente al costo del cartellino. Alla fine, sembrerebbe che l'operazione si chiuderà per 30 milioni di euro, come spiega il Corriere dello Sport.