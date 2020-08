Ancora una vittoria, la numero 9 in 12 partite dal lockdown in poi. Come riporta il Corriere della Sera, l’impressione è che il Milan non si sarebbe fermato, che il suo sprint sarebbe continuato. 30 punti e 35 gol dalla ripresa del campionato: nessuno ha fatto meglio dei rossoneri. Conclusa nel migliore dei modi questa stagione, è già ora di ragionare sul futuro.