Milan, il CorSport fa il punto sugli infortunati: "Kjaer punta l'Atletico, Giroud migliora"

Continua ad affollarsi l'infermeria rossonera. Anche se ieri, per il Milan, è arrivata una buona notizia: gli accertamenti cui si è sottoposto Simon Kjaer hanno escluso lesioni muscolari. Il danese - scrive oggi il Corriere dello Sport - dovrà comunque osservare qualche giorno di riposo, e lavorerà per esserci contro l'Atletico Madrid la prossima settimana. L'unico ad avere qualche chance di essere convocato già oggi è Olivier Giroud: il suo mal di schiena è in via di miglioramento, anche se una decisione definitiva in tal senso verrà presa soltanto oggi. Massima prudenza per Ibrahimovic (occorre che la sofferenza al tendine d'Achille scompaia), per Calabria l'orizzonte è invece l'appuntamento in Champions contro l'Atletico. Resta out anche Messias, che questa settimana procederà con l'ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico. I più indietro, al momento, sono Krunic e Bakayoko, che con ogni probabilità torneranno a disposizione di Stefano Pioli non prima della sosta.