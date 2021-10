Anche l’edizione odierna del QS dedica spazio in prima pagina ai rossoneri di Pioli in vista della gara in programma questa sera al Dall’Ara. "Milan, c’è Ibra a Bologna per provare il sorpasso", titola il Quotidiano Sportivo in taglio alto, evidenziando così la titolarità del fuoriclasse, che dovrebbe quindi guidare l’attacco milanista dal primo minuto.