Milan, il QS titola: "Retromarcia dei dirigenti: tutti presenti con la squadra"

C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che parla di "caos Milan". Questo il titolo: "Retromarcia dei dirigenti: tutti presenti con la squadra". Il riferimento è alla visita di Gazidis, Maldini e Massara, che ieri si sono presentati a Milanello per assistere all’allenamento della squadra e fare il punto della situazione con Pioli. Un modo per ricompattare il gruppo in vista della ripresa del campionato.