Milan, il tesoro dei prestiti: da Morata a Okafor, chi può essere riscattato e chi no

In bilico fra la stagione in corso e quella prossima. Il Milan ovviamente deve pensare di chiudere al meglio il campionato e cercare di conquistare la Coppa Italia con il doppio derby contro l'Inter all'orizzonte e valido per la semifinale. Dall'altra parte però in via Aldo Rossi fanno i conti per l'anno che verrà con un mercato che dovrà essere importante se i rossoneri vorranno tornare al più presto in vetta alle classifiche. Arrivi, partenze ma anche possibili cessioni dai giocatori che sono partiti in prestito e che hanno diritto di riscatto.

Chi verrà riscattato a chi no

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha provato a tracciare un bilancio dei giocatori che hanno lasciato Milano e che potranno essere riscattati dalle rispettive squadre al termine della stagione con gli introiti che potranno essere di circa 90 milioni di euro. I più probabili sono Morata che potrebbe fruttare 8 milioni di euro dal Galatasaray e Vasquez dall’Empoli che porterebbe nelle casse rossonere un milione di euro. Okafor invece potrebbe rientrare alla base. Difficilmente il Napoli pagherà la somma di 23,5 milioni di euro.

Quelli in bilico

Fra i giocatori invece in bilico ci sono Bennacer dall’OM, riscatto fissato a 12 milioni di euro, e Pobega, che se il Bologna lo vorrà dovrà pagare altrettanto. Adli alla Fiorentina invece vale 10 milioni di euro mentre Colombo che è all’Empoli sette.