Milan in zona ottavi come Inter ed Atalanta. Il CorSport in prima pagina: "C'è posto per tre"

vedi letture

Il turno di Champions League, escluso il pareggio della Juventus a Bruges, ha sorriso e non poco alle squadre italiane. Il Bologna è tornato a vincere in Europa a distanza di 60 anni rimontando una squadra come il Borussia Dortmund, l'Atalanta ha annichilito lo Sturm Graz, mentre MIlan ed Inter hanno rispettivamente battuto di misura Girona in casa e Sparta Praga in trasferta.

Il calcio italiano si conferma essere ancora una volta in netta crescita, con le ultime tre squadre menzionate che si trovano nelle prima 8 posizioni della classifica generale della Champions League, il che significa qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Attenzione, né Milan, né Atalanta né Inter hanno la certezza di rimanervi, perché c'è comunque un'ultima, intensa, giornata da giocare, ma questa mattina in prima pagina Il Corriere dello Sport ha titolato "C'è posto per tre", rifacendosi proprio al fatto che questo triumvirato potrebbe andare avanti nella competizione senza passare per i temutissimi palyoff.