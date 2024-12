Milan, inizia l'era Conceiçao. CorSera: "Quanto guadagnerà e la clausola"

Il Corriere della Sera analizza lo sbarco di Sergio Conceiçao al Milan. Oggi si parte per la Supercoppa a Riad, dove venerdì è in programma la semifinale con la Juve che per il neo arrivato sarà una partita speciale, visto che sfiderà il figlio Francisco. La final four nel deserto rappresenta un debutto di fuoco ma anche una preziosa chance: coglierla, alzando il trofeo, potrebbe dare subito una portentosa accelerata, anche in termini di entusiasmo.

Ad ogni modo Conceicao col suo staff di cinque persone percepirà un milione fino al 30 giugno 2025: se il rapporto andrà avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni. C'è una clausola: il Milan potrà decidere unilateralmente di interrompere il rapporto alla fine di questa stagione. Dopo aver visitato Milanello e parlato alla squadra, Conceicao ha diretto il primo allenamento col freddo della sera e sotto la luce artificiale dei riflettori. "Siete forti, ma dovete crederci" ha urlato più volte. Due ore intense, come non capitava da un pezzo, si legge.