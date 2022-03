Milan-Inter 0-0, il CorSera titola: "Derby, mancata ripartenza"

MilanNews.it

All'indomani di Milan-Inter di Coppa Italia, sfida terminata 0-0, il Corriere della Sera titola così: "Derby, mancata ripartenza". Partita piuttosto deludente a San Siro tra due squadre che non sanno più vincere: per i rossoneri si tratta del terzo pareggio di fila, mentre i nerazzurri non segnano da quattro gare consecutive. La finalista di Coppa Italia verrà decisa nel match di ritorno in programma il 20 aprile.