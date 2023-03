Milan-Inter ai quarti? Repubblica: "Milano sul derby trattiene il respiro"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna di Repubblica, il noto giornalista Paolo Condò ha proposto un apprfondimento sul sorteggio di Champions League e in particolare su come la città di Milano sta vivendo l'attesa dell'urna nell'ottica di un possibile scontro tra cugini a livello europeo. Il titolo dice: "Milano sul derby trattiene il respiro". Secondo Condò molti tifosi, rossoneri o nerazzurri non fa differenza, preferirebbero di gran lunga una rivale "impossibile" come il City piuttosto che incappare nella rivale di sempre che da una parte gli darebbe concrete possibilità di arrivare a una insperata semifinale.