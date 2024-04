Milan-Inter anche fuori dal campo, Tuttosport: "Buongiorno, è derby anche sul mercato"

vedi letture

Domani sera si gioca il derby di Milano tra Milan e Inter. Una gara che avrà mille risvolti nonostante ci sia grande distanza tra le due squadre in classifica. I rossoneri, dopo l'eliminazione in Europa League di giovedì e con Pioli destinato a salutare a fine stagione, cercheranno di tirare fuori l'orgoglio residuo per evitare di vedere i cugini e rivali di sempre festeggiare la seconda stella, che arriverebbe aritmeticamente in caso di vittoria, in casa del Diavolo. Ma non è l'unico derby che si gioca o che si giocherà, almeno secondo quanto scrive stamattina Tuttosport.

Il quotidiano di Torino, infatti, oggi riporta di un derby che si giocherà anche a livello di mercato, come spesso accade d'estate tra le due squadre milanesi. L'oggetto del desiderio è Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino, che sarà uno dei nomi caldi dell'estate in arrivo. Tuttosport stamattina titola così: "Buongiorno, è derby anche sul mercato". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Rossoneri e nerazzurri hanno messo nel mirino il difensore granata: si profila un'asta". Lato Torino viene scritto: "Il Toro vorrebbe tenere il giocatore che tuttavia sogna il grande salto". Il prezzo del cartellino è fissato sui 40 milioni.