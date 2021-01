La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sui reparti offensivi delle due milanesi. "Attacchi al potere", titola la rosea, che poi aggiunge: "Mandzu in panchina, Lautaro al rinnovo. Milan e Inter, dentro le macchine da gol". Per quanto riguarda il mercato milanista, la Gazzetta scrive: "Oggi sbarca Tomori: il terzi rinforzo di gennaio dei rossoneri".