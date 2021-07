Milan-Kaio Jorge, Gazzetta: "Il Santos adesso abbassa il prezzo: bastano 4 milioni? E' braccio di ferro"

In merito all'interesse del Milan per Kaio Jorge, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il Santos adesso abbassa il prezzo: bastano 4 milioni? E' braccio di ferro". Il club brasiliano ha bisogno di fare cassa e per questo sono risposti ad abbassare la loro richiesta iniziale da 10 milioni di euro fino ad arrivare a 4 milioni. Ma i rossoneri puntano ad un ulteriore sconto e vorrebbe mettere sul piatto un indennizzo non superiore ai due milioni.