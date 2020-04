Milan, La Gazzetta dello Sport: "Caccia al gol per l’Europa"

Si parla anche della squadra rossonera sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sui problemi in attacco. "Milan, caccia al gol per l’Europa", titola di spalla la rosea, che poi aggiunge: "Mai così poche reti da 33 anni". Sempre in prima pagina, la Gazzetta scrive: "Aspettando Ibra". Il fuoriclasse milanista è ancora in Svezia e ci resterà fino a quando non ci sarà una data certa per la ripresa degli allenamenti in Italia.