La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende del club milanista. "Carica Elliott", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "Milan, Singer vede la squadra. Pioli a Bergamo a tutto attacco". Contro l’Atalanta i rossoneri si giocano il secondo e ultimo match point per la Champions.