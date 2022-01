La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, dedica spazio in prima pagina alle mosse di mercato del Milan. “Ecco le tre carte per la difesa, titola la rosea, che poi aggiunge: “Dopo l’infortunio a Tomori, il club rossonero è a caccia di un sostituto. Bailly, Diallo o la sorpresa Casale: sarà un colpo all’ultimo minuto”.