Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra c’è"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura a Ibrahimovic, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal giocatore. "Ibra c’è", titola la rosea, che poi aggiunge: "Milan, guarda come sono forte". Il riferimento è alla scritta che il fuoriclasse svedese ha sfoggiato sulla maglietta con cui è sceso in campo ("Oggi sono proprio forte"). Ancora la Gazza: "Zlatan è l’unico a giocare, in Svezia. Va in rete e si diverte con il suo Hammarby: ‘Ho un contratto, vediamo come finiranno le cose’".