Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra, che pasticcio: Hammarby nei guai?"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al blitz di Ibrahimovic a Stoccolma. Questo perché l’attaccante rossonero, volato in Svezia per assistere alla prima partita dell’Hammarby dopo la ripresa del campionato, avrebbe fatto qualcosa che non doveva, ovvero presentarsi nello spogliatoio della squadra biancoverde al termine del match per complimentarsi con i giocatori. Un gesto bello e significativo, scrive La Gazzetta dello Sport, ma non in tempo di Covid. Ibra, infatti, potrebbe aver violato il protocollo anti-Coronavirus imposto dal calcio svedese. Come riporta la rosea, la faccenda è finita sul tavolo del Disciplinkommittén, il Comitato disciplinare, che dovrà capire se Zlatan e l’Hammarby hanno infranto le regole. Se così fosse, il club rischia di essere punito.