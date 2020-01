Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra, una stella alla Scala"

"Ibra, una stella alla Scala", titola La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parlando del Milan, impegnato oggi nel lunch match della prima giornata di ritorno. "Silenzio, canta Zlatan", aggiunge la rosea, evidenziando così l’entusiasmo del popolo milanista per il ritorno dello svedese, ovviamente titolare contro l’Udinese. Saranno in "60mila per lo show" di Ibrahimovic, che "debutta dal primo minuto davanti ai tifosi rossoneri: dopo Cagliari cerca il gol in casa, dove il Milan fatica".