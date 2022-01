Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il giorno di Lazetic"

"Il giorno di Lazetic", titola La Gazzetta dello Sport parlando del mercato del Milan. "Oggi arriva il diciottenne della Stella Rossa: il centravanti sarà subito disponibile", scriva la rosea, che poi aggiunge: "Firma per 5 anni". L'avventura in Italia del talentuoso attaccante serbo, dunque, sta per cominciare ufficialmente. L'accordo tra le parti è stato raggiunto, restano solo gli ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca.