Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il re è Ibra"

Il Milan si è "addormentato" da solo in testa al campionato, emozione che non provava dal 2011-12. La Gazzetta dello Sport esalta la prova dei rossoneri nel derby e il cammino della squadra di Pioli nelle prime quattro giornate. Ieri il Milan ha fatto qualcosa d’importante, scrive la rosea: Ibra lo aveva raccolto avvilito a gennaio, prima lo ha riportato in Europa e ora in cima alla Serie A. Difficile dire ora cosa può sognare realmente questa squadra. Intanto è in testa. E Ibrahimovic è il signore di Milano.