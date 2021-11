Milan, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Pioli raddoppia"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per il futuro della panchina rossonera sulla prima della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. "Pioli raddoppia", titola la rosea, che poi riporta una frase pronunciata ieri dal tecnico emiliano: "Il Diavolo in me". Il quotidiano aggiunge sempre a proposito dell’allenatore milanista: "Accordo a un passo: altri due anni, passerà da 2 a 4 milioni".