Milan, La Gazzetta dello Sport: "Infinito Ibra"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al successo della squadra di Pioli, trascinata da un Ibrahimovic strepitoso. "Infinito Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "A quasi 39 anni Zlatan lancia il Milan. Lo svedese stende il Bologna con una doppietta: 'Me se fossi più giovane ne avrei fatti altri'. Rossoneri brillanti e imbattuti da 13 gare: così la Champions non è un miraggio".