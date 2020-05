Milan, La Gazzetta dello Sport: "Maldi... no. E Ibra sbarca"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle vicende del club rossonero. "Maldi... no", titola la rosea, che poi aggiunge: "L’ira che sa di addio: "Rangnick prima dell’italiano impari il rispetto". Il Milan rischia di ammainare un’altra bandiera". Sempre in prima pagina si parla anche di Zlatan: "E Ibra sbarca”, scrive la Gazzetta: "Torna dopo due mesi - si legge - quarantena a Milanello". E il futuro è "sempre in bilico".