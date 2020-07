Milan, La Gazzetta dello Sport: “Nella tana di Rangnick”

"Nella tana di Rangnick". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica in prima pagina al manager tedesco. "Viaggio a casa del futuro allenatore del Milan - si legge - siamo stati a Backnang, Germania, alle radici del professore. 'Duro, geniale e motivatore. Fidatevi, sarà grande Diavolo'". La rosea parla anche di Ibrahimovic, premiato ieri a Milanello per le cento presenze in rossonero. "Contropiede Ibra: 'Voglio giocare tante altre gare in rossonero'. E con Sinisa fa 101".