Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli con il diavolo in corpo"

"Pioli con il diavolo in corpo". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'allenatore rossonero. "La nascita di un nuovo corso: "Io resterei per sempre". Così il tecnico vuole aprire un ciclo al Milan. Messaggio alla dirigenza per un rinnovo. Stefano il Normal One è diventato speciale e può rivelarsi un esempio di longevità"-