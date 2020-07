La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina all’ennesima vittoria del Milan in campionato. "Pioli non si ferma più", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "Parma rimontato, preso il Napoli. Altri tre gol per l’Europa di Rangnick. E Ibra? Nervoso".