Milan, La Gazzetta dello Sport: "Prove di risalita anche senza Ibra"

Il Verona sarà un banco di prova per il Milan, costretto a giocare senza Ibrahimovic. Ma non solo: oltre a Zlatan (fermato dall’influenza e da un affaticamento), mancheranno anche Kjaer e Krunic (oltre allo squalificato Bennacer). Ma l’assenza che spicca (e ovviamente pesa) maggiormente è quella di Zlatan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri, senza il loro totem, dovranno dimostrare di essere davvero cresciuti.