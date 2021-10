La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri in vista della gara di campionato contro il Bologna, in programma sabato sera allo stadio Dall’Ara. "Servono i duri", titola la rosea, che poi aggiunge: "Pioli e la voglia di riscatto. Kessie, Rebic e Ibra per buttarsi sullo scudetto".