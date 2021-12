La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri. "Milan, servono regali", titola la rosea, che poi aggiunge: "Ibra non basta: ora rinforzi per volare. Dieci esperti concordano: "Per lo scudetto vanno presi un altro bomber e un difensore". Obiettivo la punta brasiliana Luiz Henrique".