La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri, o meglio, a uno dei suoi simboli: Ibrahimovic. "Teatro Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "All’Olimpico inizia la settimana-show di Zlatan. Cerca gol alla Roma per far ripartire il Milan, poi l’avventura di Sanremo. E intanto LeBron lo attacca sulla politica".