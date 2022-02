Milan, La Gazzetta dello Sport: "Theo firma: Ho detto no ad altri club"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. “Milan, Theo firma”, titola la rosea, che poi riporta le parole dello stesso terzino francese dopo il rinnovo del contratto: “Ho detto no ad altri club”. Si parla anche del futuro di un altro calciatore milanista: “Kessie tratta col Barça e va verso l’addio”, scrive il noto quotidiano.