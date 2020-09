"Tonali firma". Lo scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, dopo l’ufficialità dell’approdo in rossonero del centrocampista ex Brescia. "Si lega al Milan per cinque anni - si legge - lo aspetta già l’Europa League". Per quanto riguarda le altre mosse di mercato della società milanista, "Tatarusanu sarà vice Gigio".