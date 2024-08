Milan, la qualità è in casa. Tuttosport: "La rivoluzione verde continua"

vedi letture

Il Milan con il progetto del Milan Futuro sta dimostrando di credere tanto sui talenti che starebbe coltivando in casa, avendo un piano, dandogli fiducia e creando spazio, come confermato anche dallo stesso Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana dello scorso sabato ha detto: "La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. [...] Siamo fiduciosi nei nostri talenti. [...] Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. [...] Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli".

Scrive Tuttosport che questa 'rivoluzione verde' del Milan passa non solo per i volti più noti, come ad esempio quelli di Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Lorenzo Torriani, già nel giro della prima squadra, ma anche per il mercato, dove oramai mettere nel mirino i giocatori sotto i 20 anni è un po' come se andasse di moda. Basti pensare che in questi giorni il Milan starebbe trattando il classe 2005 dell'Ajax Silvano Vos, dopo aver già preso dal Bologna il coetaneao Demirel Hodzic.

Non solo, il Milan sta dimostrando di puntare tanto sui propri giovani al punto che la formazione Primavera lanciata alla prima di campionato contro l'Udinese da mister Guidi è la più giovane di tutto il campionato, con un'età media di 17 anni e 3 mesi.