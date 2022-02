I rossoneri di Pioli travolgono la squadra di Sarri e accedono al prossimo turno di Coppa Italia. Il QS in edicola stamane dedica ampio spazio in prima pagina proprio al match disputato ieri a San Siro. “Altro Giroud, altro derby”, titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: “Nuova doppietta, Lazio ko 4-0: in semifinale sarà Milan-Inter”.