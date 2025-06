Milan-Modric, decisivo il blitz di Tare in Croazia. Settimana prossima partirà per il Mondiale per Club con il Real Madrid

La firma non c'è ancora stata, ma il Milan è a dettagli per portare in rossonero Luka Modric, 39enne centrocampista che ha il contratto in scadenza con il Real Madrid. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, per il sì del campione croato, che ha accettato un contratto annuale a 3,5 milioni più opzione per il secondo, è stato decisivo il blitz del ds milanista Igli Tare a Rijeka, nel ritiro della Croazia, dove il Pallone d’oro 2018 sta preparando la gara di domani contro Gibilterra.

Ma per l'inizio della nuova avventura in maglia rossonera di Modric servirà un po' di pazienza perchè il giocatore partirà la prossima settimana con il Real Madrid per gli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, che è in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Sarà l'ultimo impegno del campione croato con i Blancos prima di passare alla squadra per la quale tifava da bambino.