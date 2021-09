Milan, Napoli e Roma in vetta, Corriere dello Sport: "I nuovi padroni"

"I nuovi padroni", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, riferendosi alle tre squadre in testa al campionato. "Sorprese, conferme e delusioni - scrive il quotidiano romano - la geografia della Serie A dopo tre turni. Il carattere della Roma, la qualità di Milan e Napoli: in vetta si cambia. Solo Juve e Atalanta al di sotto delle attese, ma c’è ancora tempo. Inter e Lazio in cerca di equilibri stabili. La novità è la Viola".