Milan-Napoli, la moviola della Gazzetta: "Rigorino concesso agli azzurri"

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola di Milan-Napoli concentrandosi sul rigore concesso agli azzurri dopo il contatto fra Dest e Kvaratskhelia. L’arbitro - non ben posizionato - era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente e quindi assomiglia ben più a un “rigorino”.