Milan, niente rinnovo per Jovic: a fine stagione sarà addio

Luka Jovic dirà addio al Milan al termine di questa stagione quando scadrà il suo contratto con il Diavolo. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che al serbo non verrà offerto il rinnovo e dunque non farà parte della rosa milanista della prossima stagione. Ai saluti anche Tammy Abraham, il cui acquisto a titolo definitivo dalla Roma non è al momento previsto, e Francesco Camarda, che potrebbe andare via un anno in prestito per giocare con continuità.

Jovic, una stagione complicata

Quella di Luka Jovic è stata finora una stagione piuttosto complicata in cui ha visto pochissimo il campo: il centravanti serbo è sempre partito dietro nelle gerarchie sia di Fonseca che di Conceiçao, a questo si aggiungono poi la pubalgia e l'operazione all'inguine che lo hanno tormentato per gran parte dell'annata e che lo hanno costretto ai box per diverso tempo. Finora l'ex Fiorentina e Real Madrid ha collezionato appena sette presenze (122' in campo), di cui solo una da titolare (prima giornata di campionato contro il Torino).